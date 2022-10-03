В Молдавии назвали условие для мобилизации граждан в стране

Молдавия может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе», заявила президент страны Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

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Пранкеры поговорили с президентом Молдавии от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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В опубликованном фрагменте мнимый Шмыгаль спрашивает у Санду, не думает ли она, что в стране пора провести мобилизацию.

«Конечно, мы должны быть к этому [мобилизации] готовы», – ответила она, передает ТАСС.

Она отметила, что «большим вызовом» для республики может стать рост числа беженцев из Украины в Молдавию в результате российской спецоперации. По ее словам, тогда стране, конечно, придется защищаться настолько эффективно, насколько сможет, с учетом ресурсов, которые у них есть.

«Так что да, мы знаем, что, к сожалению, для нас существует такой риск. Несмотря на то, что у нас небольшая армия, нам придется использовать ее для защиты своей территории», – сказала президент страны.

«Мы работаем над укреплением нашего оборонного сектора, мы очень тесно сотрудничаем с румынами в рамках обучения наших специалистов, и мы просим наших партнеров оказать определенную поддержку», – сказала Санду.

В связи с этим «высокопоставленный собеседник» порекомендовал ей «быть готовой» к проведению мобилизации.

«Да, если это произойдет, то, конечно, мы проведем мобилизацию», – резюмировала Санду.

Позже администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией. В пресс-службе отметили, что утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука, пишет РИА «Новости»

В администрации добавили, что опубликованная запись является попыткой вовлечь президента Молдавии в манипуляцию.