Вучич заявил о наплыве россиян в Сербию

«Приток людей из России все больше. На сегодняшний день у нас зарегистрировано только тех, у кого есть временная регистрация на год, около 17,6 тысячи из РФ и с Украины вместе. И это немалая нагрузка для такой малой страны как Сербия», - констатировал Александр Вучич на пресс-конференции в Будапеште.