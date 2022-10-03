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44 минуты назад

Вучич заявил о наплыве россиян в Сербию

Алиса Селезнёва

В Сербию прибыли и получили годовую регистрацию 17,6 тыс. человек из России и с Украины. Об этом рассказал сегодня президент страны Александр Вучич.

Вучич заявил о наплыве россиян в Сербию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, растет поток прибывающих в страну беженцев из Сирии, Афганистана, Пакистана. Также очень много приезжих из России.

«Приток людей из России все больше. На сегодняшний день у нас зарегистрировано только тех, у кого есть временная регистрация на год, около 17,6 тысячи из РФ и с Украины вместе. И это немалая нагрузка для такой малой страны как Сербия», - констатировал Александр Вучич на пресс-конференции в Будапеште.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать в армию около 300 тыс. человек — это чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны.

На фоне частичной мобилизации некоторые россияне решили покинуть страну. Так, на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих уехать. Очереди возникли и на контрольно-пропускных пунктах на границе с Казахстаном. Россияне уезжали и в другие страны, где не требуется виз.

В мире,Александр Вучич,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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