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31 минуту назад

МИД Чехии призвал своих граждан покинуть Россию

Никита Бородкин

Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан покинуть Россию и воздержаться от поездок на ее территорию. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что связывают свою рекомендацию с угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ, «прежде всего, для граждан стран ЕС и НАТО», на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

Напомним, что ранее Чехия перестала принимать у граждан России документы на оформление туристических виз. Также власти страны не признали итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, которые по их итогам вошли в состав России.

Кроме того, накануне президент Чехии Милош Земан вместе с главами еще восьми европейских государств поддержал вступление Украины в НАТО.

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