Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан покинуть Россию и воздержаться от поездок на ее территорию. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что связывают свою рекомендацию с угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ, «прежде всего, для граждан стран ЕС и НАТО», на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

Напомним, что ранее Чехия перестала принимать у граждан России документы на оформление туристических виз. Также власти страны не признали итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, которые по их итогам вошли в состав России.