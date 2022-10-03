Британский министр Бейкер извинился перед ЕС и Ирландией за свое поведение

«Я был одним из тех, кто, возможно, действовал с самой яростной решимостью, чтобы вывести Великобританию из ЕС. Я думаю, что мы должны проявить некоторую смиренность в этой ситуации», — заявил Бейкер, который в прошлом занимал пост замминистра по вопросом выхода Великобритании из ЕС.



«И я со смирением хочу принять и признать, что я и другие [коллеги] не всегда вели себя таким образом, который убедил бы Ирландию и Европейский союз доверять нам», — сказал министр.