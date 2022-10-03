Британский министр Бейкер извинился перед ЕС и Ирландией за свое поведение

Министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Стив Бейкер извинился перед членами Евросоюза и властями Ирландии за свое поведение в течение последних шести лет, когда Лондон пытался выйти из состава ЕС. Об этом Бейкер заявил в ходе конференции Консервативной партии Великобритании. Его слова приводит газета The Independent.
«Я был одним из тех, кто, возможно, действовал с самой яростной решимостью, чтобы вывести Великобританию из ЕС. Я думаю, что мы должны проявить некоторую смиренность в этой ситуации», — заявил Бейкер, который в прошлом занимал пост замминистра по вопросом выхода Великобритании из ЕС.
«И я со смирением хочу принять и признать, что я и другие [коллеги] не всегда вели себя таким образом, который убедил бы Ирландию и Европейский союз доверять нам», — сказал министр.
В июне 2016 года 52% британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. 1 января 2021 года процесс, вошедший в историю под названием Brexit, официально завершился, ознаменовав собой выход Великобритании из внутреннего рынка Евросоюза и Таможенного союза с ЕС.
Ранее сообщалось, что вышедшие на митинг против монархии в Дублине активисты сбросили в реку муляж гроба с надписью «Покойся с миром, Британская империя».