В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Британский министр Бейкер извинился перед ЕС и Ирландией за свое поведение во время Брекзита

Газета.Ru

Министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Стив Бейкер извинился перед членами Евросоюза и властями Ирландии за свое поведение в течение последних шести лет, когда Лондон пытался выйти из состава ЕС. Об этом Бейкер заявил в ходе конференции Консервативной партии Великобритании. Его слова приводит газета The Independent.

Британский министр Бейкер извинился перед ЕС и Ирландией за свое поведение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я был одним из тех, кто, возможно, действовал с самой яростной решимостью, чтобы вывести Великобританию из ЕС. Я думаю, что мы должны проявить некоторую смиренность в этой ситуации», — заявил Бейкер, который в прошлом занимал пост замминистра по вопросом выхода Великобритании из ЕС.

«И я со смирением хочу принять и признать, что я и другие [коллеги] не всегда вели себя таким образом, который убедил бы Ирландию и Европейский союз доверять нам», — сказал министр.

В июне 2016 года 52% британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. 1 января 2021 года процесс, вошедший в историю под названием Brexit, официально завершился, ознаменовав собой выход Великобритании из внутреннего рынка Евросоюза и Таможенного союза с ЕС.

Ранее сообщалось, что вышедшие на митинг против монархии в Дублине активисты сбросили в реку муляж гроба с надписью «Покойся с миром, Британская империя».

В мире,Стив Бейкер,Консервативная партия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители