В ЛНР сообщили о сокращении украинских обстрелов после референдума

Украинская армия сократила количество обстрелов по Луганской Народной Республике (ЛНР) после проведения референдума сократилось. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в понедельник, 3 октября.
Марочко выступил с заявлением в эфире Первого канала.
— Количество обстрелов несколько сократилось, это мы говорим о населенных пунктах, но есть одна очень большая тенденция, которая прослеживается, — они бьют по критически важным объектам гражданской инфраструктуры, — цитирует его ТАСС.
2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договоры о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». Так, например, новые реалии потребуют изменений в экономической сфере.
Присоединяемые к России территории самодостаточны в экономическом смысле, но в то же время нуждаются в материальной поддержке. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев уверен, что Россия вложит в их развитие большие средства.