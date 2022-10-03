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1 час назад

В ЛНР сообщили о сокращении украинских обстрелов после референдума

Вечерняя Москва

Украинская армия сократила количество обстрелов по Луганской Народной Республике (ЛНР) после проведения референдума сократилось. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в понедельник, 3 октября.

В ЛНР сообщили о сокращении украинских обстрелов после референдума
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Марочко выступил с заявлением в эфире Первого канала.

— Количество обстрелов несколько сократилось, это мы говорим о населенных пунктах, но есть одна очень большая тенденция, которая прослеживается, — они бьют по критически важным объектам гражданской инфраструктуры, — цитирует его ТАСС.

2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договоры о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». Так, например, новые реалии потребуют изменений в экономической сфере.

Присоединяемые к России территории самодостаточны в экономическом смысле, но в то же время нуждаются в материальной поддержке. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев уверен, что Россия вложит в их развитие большие средства.

В мире,Андрей Марочко,Михаил Беляев,Владимир Путин,Госдума,Первый канал,
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