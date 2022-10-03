Лукашенко заявил об открытии необъятного рынка России из-за санкций

На фоне западных санкций перед белорусскими производителями открылся необъятный рынок России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.
Он поручил предприятиям эффективно воспользоваться этой возможностью.
«Сегодня очень серьезно и много мы работаем с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Оттуда ушли западные компании. Открылся необъятный рынок. Конечно, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем», — сказал Лукашенко, принимая кадровые решения о назначении руководителей местных органов власти.
Глава государства отметил, что белорусская продукция, в частности промышленная и сельскохозяйственная, очень востребована в России — от военно-промышленного комплекса до продуктов питания.
«Пожалуйста, включайтесь», — сказал белорусский лидер.