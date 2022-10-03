Лукашенко заявил об открытии необъятного рынка России из-за санкций

«Сегодня очень серьезно и много мы работаем с Россией по всем направлениям, по импортозамещению. Оттуда ушли западные компании. Открылся необъятный рынок. Конечно, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем», — сказал Лукашенко, принимая кадровые решения о назначении руководителей местных органов власти.