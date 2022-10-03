Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «мобилизовать всех», в том числе и учащихся, для того, чтобы помочь аграриям завершить сельскохозяйственный год. Его слова приводит «Белта».

Такое заявление Лукашенко сделал, принимая кадровые решения о назначении руководителей райисполкомов.

«Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, - не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу», - заметил он.

По словам главы государства, сейчас для белорусского сельского хозяйства сложились очень благоприятные условия по экспорту продовольственной продукции, которую могут купить как Россия, так и Китай.

Особое внимание Лукашенко обратил на необходимость правильно завершить уборочную кампанию, в том числе по заготовке картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно и льна. По мнению президента Белоруссии, к уборке при необходимости нужно привлекать и учащихся.

«Мобилизуйте всех», - потребовал он.