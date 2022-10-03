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Макрон и Трасс создают новый альянс против России

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Решение премьера Британии Лиз Трасс присоединиться к первому саммиту Европейского политического сообщества придало импульс инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, которую «некоторые уже списали со счетов».

Как отмечает Reuters, саммит должен стать платформой для политического диалога и сотрудничества ЕС с государствами, желающими вступить в Евросоюз, и странами, которые хотят оставаться вне блока.

Саммит, который пройдет в Праге, соберет 27 лидеров ЕС с 17-ю лидерами континента, которые в настоящее время в блок не входят, включая Великобританию, Турцию, Норвегию и Украину. Ключевая цель нового альянса - объединить страны-кандидаты в члены ЕС, «теряющие терпение в ожидании членства», и «тем самым противодействовать попыткам России и Китая получить влияние на южных и восточных окраинах континента». На саммите могут появиться некоторые конкретные инициативы, в том числе университетское сотрудничество после выхода Великобритании из программы обмена Erasmus или даже бесплатный роуминг для всех стран.

«В Берлине не хотят войны НАТО с Россией»

Постпред Германии при НАТО Рюдигер Кениг заявил, что в Берлине не хотят, чтобы НАТО принимало активное участие в украинском конфликте, сообщает Spiegel. Он подчеркнул, что Украина не является членом НАТО и у альянса нет перед страной никаких обязательств.

По словам Кенига, активное вмешательство «будет означать очень большую войну, в которую внезапно втянутся 30 других стран», и «никто этого не хочет». Постпред Германии подчеркнул, что многие отдельные страны поддерживают Украину и направляют ей оружие и деньги, но делается это не от лица НАТО.

ЕС задумался над смягчением санкций против России

В ЕС предложили исключить из санкций против РФ услуги лоцманов для кораблей с российской нефтью, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами Евросоюза.

Исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов, необходимых для проведения судов через узкие проходы. Цель этой меры - повышение безопасности в море. В соответствии с действующими санкциями ЕС, которые вступают в силу с декабря, лоцманские услуги будут включены в запрет на оказание технической помощи, необходимой для транспортировки нефти. Одним из затронутых районов будут Датские проливы, которых нельзя избежать при поставках сырой нефти и топлива из российских портов Балтийского моря.

«Заявка Украины в НАТО: впереди большие препятствия»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре. Как пишет The New York Times, Киев, «вероятно, столкнется с большими препятствиями»: для принятия страны потребуется единодушное согласие всех 30 членов альянса.

Главное правило НАТО гласит, что вооруженное нападение на любого члена альянса считается нападением на всех. Маловероятно, что альянс примет страну, уже втянутую в конфликт, подчеркивает NYT. Вашингтон и его европейские союзники опасаются затягивания противостояния с Россией и риска развязывания масштабной войны.

Британию предупредили о дефиците газа

Великобритания подвергается «значительному риску» дефицита газа этой зимой из-за украинского кризиса и нехватки газа в Европе. Об этом, как пишет Times, заявили в энергетическом регуляторе Ofgem.