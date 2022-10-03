В Европе зафиксирована крупнейшая в истории вспышка птичьего гриппа

Данные за 2021 и 2022 годы свидетельствуют о том, что вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Европе является самой сильной за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

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Согласно данным, которые собрала организация, выявлены случаи заражения 2 467 птиц на фермах и 3 573 диких птиц, а также 187 домашних питомцев в Европе. Кроме того, 48 млн птиц в пострадавших хозяйствах отбракованы из-за высокой вероятности инфицирования.

Как отмечается в пресс-релизе, географические масштабы эпидемии беспрецедентны - всего вспышка охватила 37 стран Европы, от Атлантического побережья на западе до Украины на востоке и от архипелага Шпицберген на севере до Португалии на юге. Организация прогнозирует усугубление ситуации к зиме 2022 года.

На данный момент не зафиксировано случаев заражения людей от животных, как это было во время эпидемий штамма H5N1 в Египте или H7N9 в Китае. Риск для населения остается на низком уровне, но повышается у людей, занятых в профессиях, где они непосредственно контактируют с зараженными птицами.