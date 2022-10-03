Президент Бразилии высказался об отношениях с Россией

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что Россия «жизненно необходима» Бразилии «в плане удобрений». Об этом он рассказал РИА Новости.

«В феврале я три часа разговаривал с президентом Путиным, также о дизельном вопросе и других вещах, о которых я буду рассказывать вам по мере развития событий», - сказал Болсонару.

На вопросы журналистов Болсонару, действующий президент страны, ответил после первого тура президентских выборов, где ни один из кандидатов не смог набрать 50 процентов голосов.

Во второй тур вышли Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, последний опережает действующего главу государства

Болсонару посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным незадолго до 24 февраля. Бразильский президент говорил, что его страна не принимает чью-либо сторону, но ему кажется, что «президент Путин - человек мира».