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35 минут назад

В Бразилии оценили отношения с Россией

Мария Иванова

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что Россия «жизненно необходима» Бразилии «в плане удобрений». Об этом он рассказал РИА Новости.

Президент Бразилии высказался об отношениях с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В феврале я три часа разговаривал с президентом Путиным, также о дизельном вопросе и других вещах, о которых я буду рассказывать вам по мере развития событий», - сказал Болсонару.

На вопросы журналистов Болсонару, действующий президент страны, ответил после первого тура президентских выборов, где ни один из кандидатов не смог набрать 50 процентов голосов.

Во второй тур вышли Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, последний опережает действующего главу государства

Болсонару посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным незадолго до 24 февраля. Бразильский президент говорил, что его страна не принимает чью-либо сторону, но ему кажется, что «президент Путин - человек мира».

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Позже Болсонару заявил, что Украина «доверила комедианту судьбу нации». Он подчеркивал, что Бразилия не будет отказываться от закупки российских удобрений для своего огромного сельскохозяйственного сектора.

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