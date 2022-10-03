Лукашенко заявил о готовности Минска сотрудничать с Германией

«Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены», — отметил президент Белоруссии.