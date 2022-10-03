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1 час назад

Лукашенко заявил о готовности Минска сотрудничать с Берлином

Газета.Ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова к сотрудничеству с Германией, сообщается на сайте главы государства.

Лукашенко заявил о готовности Минска сотрудничать с Германией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет», — говорится в поздравлении ко Дню германского единства.

Лукашенко напомнил, что падение Берлинской стены и объединение Германии дали надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе.

«Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены», — отметил президент Белоруссии.

День германского единства отмечается 3 октября, в годовщину вхождения ГДР в состав ФРГ, которое состоялось в 1990 году.

Ранее Лукашенко выступил за развитие отношений между Белоруссией и Китаем.

В мире,Александр Лукашенко,
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