Лукашенко заявил о готовности Минска сотрудничать с Германией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова к сотрудничеству с Германией, сообщается на сайте главы государства.
«Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет», — говорится в поздравлении ко Дню германского единства.
Лукашенко напомнил, что падение Берлинской стены и объединение Германии дали надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе.
«Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены», — отметил президент Белоруссии.
День германского единства отмечается 3 октября, в годовщину вхождения ГДР в состав ФРГ, которое состоялось в 1990 году.
Ранее Лукашенко выступил за развитие отношений между Белоруссией и Китаем.