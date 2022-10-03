Армения и Азербайджан обсудили мирный договор

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в Женеве, в ходе которой обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе, а также обменялись мнениями о мирном договоре между странами. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел (МИД) Армении.

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«Стороны обменялись мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, обеспечению прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе посредством создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку», — говорится в сообщении.

Кроме того, как заявляют в Ереване, стороны согласились в необходимости разблокировать транспортные маршруты в регионе, а также во внедрении «международных механизмов по контролю пограничной ситуации».