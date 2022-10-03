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4 минуты назад

Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с РФ

ТАССиещё 1

Правительство Японии продолжит придерживаться политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение отношений между государствами из-за ситуации на Украине. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

В Японии заговорили о мирном договоре с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", - отметил он.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В мире,МИД России,
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