В Турции призвали не поддаваться антироссийским угрозам США

Турция не должна оставлять банковскую систему «перед лицом США» после прекращения использования платежной системы «Мир». Об этом в понедельник, 3 октября, заявил глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу, сообщает Aydınlık.

«Турция не может поддаться санкционным угрозам США. Санкции против России — это санкции против Турции», — указал он.

Турецкий политик в этой связи призвал поддерживать турецкие банки, так как именно этого ждут индустрия туризма, рабочие и торговцы.

29 сентября гендиректор турецкого банка Ziraat bankasi Альпаслана Чакара сообщил, что регулятор приостановил обслуживание карт «Мир» на территории страны. До этого три государственных банка Турции — HalkBank, VakifBank, Ziraat Bank — также решили прекратить использование платежной системы из-за санкций Великобритании и США против России.