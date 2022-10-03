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43 минуты назад

В Турции призвали не поддаваться антироссийским угрозам США

Lenta.ruиещё 3

Турция не должна оставлять банковскую систему «перед лицом США» после прекращения использования платежной системы «Мир». Об этом в понедельник, 3 октября, заявил глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу, сообщает Aydınlık.

В Турции призвали не поддаваться антироссийским угрозам США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Турция не может поддаться санкционным угрозам США. Санкции против России — это санкции против Турции», — указал он.

Турецкий политик в этой связи призвал поддерживать турецкие банки, так как именно этого ждут индустрия туризма, рабочие и торговцы.

29 сентября гендиректор турецкого банка Ziraat bankasi Альпаслана Чакара сообщил, что регулятор приостановил обслуживание карт «Мир» на территории страны. До этого три государственных банка Турции — HalkBank, VakifBank, Ziraat Bank — также решили прекратить использование платежной системы из-за санкций Великобритании и США против России.

Президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин, в свою очередь, заявил, что отказ турецких банков от использования платежной системы «Мир» не повлияет на приезд туристов из России. Тем не менее, это приведет к снижению трат россиян внутри страны, указал он.

В мире,Партия Родина,Торгово-промышленная палата,
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