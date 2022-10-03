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1 час назад

Yeni Şafak: транспортировка газовых ресурсов в Европу может ускориться из-за кризиса

Газета.Ruиещё 1

Транспортировка каспийских газовых ресурсов на рынки Европы может ускориться, если энергетический кризис будет углубляться. Об этом пишет колумнист Yeni Şafak Эрдал Танас Карагель.

Yeni Şafak: транспортировка газовых ресурсов в ЕС может ускориться из-за кризиса
Фото: Bernadett Szabo/ReutersBernadett Szabo/Reuters

"Если газовый кризис между Россией и Европой углубится, то есть если потребность европейских стран в "Южном газовом коридоре" возрастет, транспортировка газовых ресурсов Каспийского моря на европейские рынки может ускориться", - сказал он.

По словам Карагеля, "Южный газовый коридор" как альтернатива имеет большое значение для европейских стран и это усилит стремление Турции стать энергетическим центром региона. Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в ЕС до 12 млрд кубометров к 2023 году.

По его словам, Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании, который включает удвоение мощностей Южного газового коридора.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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