Yeni Şafak: транспортировка газовых ресурсов в ЕС может ускориться из-за кризиса

Транспортировка каспийских газовых ресурсов на рынки Европы может ускориться, если энергетический кризис будет углубляться. Об этом пишет колумнист Yeni Şafak Эрдал Танас Карагель.
"Если газовый кризис между Россией и Европой углубится, то есть если потребность европейских стран в "Южном газовом коридоре" возрастет, транспортировка газовых ресурсов Каспийского моря на европейские рынки может ускориться", - сказал он.
По словам Карагеля, "Южный газовый коридор" как альтернатива имеет большое значение для европейских стран и это усилит стремление Турции стать энергетическим центром региона. Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в ЕС до 12 млрд кубометров к 2023 году.
По его словам, Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании, который включает удвоение мощностей Южного газового коридора.