Председатель движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов заявил, что некоторые жители Украины через Турцию приезжали на подконтрольные России территории для участия в референдуме. Об этом сообщает Aydınlık.

"Очень интересно отметить, что для того, чтобы проголосовать, жители Украины отправились сначала на автобусе в Турцию, затем на самолете в Россию, а из России - в освобожденные регионы", - сказал он.

По его словам, этим людям нужно было преодолеть путь в тысячи километров в течение нескольких дней. Рогов отметил, что большое количество проголосовавших за вхождение в состав России для него не удивительно и указал на то, насколько сильно был развит Крым после того, как стал частью России.