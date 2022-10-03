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40 минут назад

Власти Запорожской области: некоторые украинцы прибывали на референдумы через Турцию

Газета.Ruиещё 1

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что некоторые жители Украины через Турцию приезжали на подконтрольные России территории для участия в референдуме. Об этом сообщает Aydınlık.

Жители Украины добирались на референдумы через Турцию
Фото: ТАССТАСС

"Очень интересно отметить, что для того, чтобы проголосовать, жители Украины отправились сначала на автобусе в Турцию, затем на самолете в Россию, а из России - в освобожденные регионы", - сказал он.

По его словам, этим людям нужно было преодолеть путь в тысячи километров в течение нескольких дней. Рогов отметил, что большое количество проголосовавших за вхождение в состав России для него не удивительно и указал на то, насколько сильно был развит Крым после того, как стал частью России.

Ранее сообщалось, что в Госдуме сообщили о принятии законов о вхождении новых субъектов сразу в трех чтениях. 30 сентября главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также президент РФ Владимир Путин в Москве подписали договоры о вхождении в состав России новых территорий.

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