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30 минут назад

Госсекретарь США выразил надежду, что второй тур выборов в Бразилии пройдет мирно

ТАССиещё 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Бразилию с проведением первого тура президентских выборов и выразил надежду на то, что второй тур голосования пройдет в мирной атмосфере.

Госсекретарь США прокомментировал выборы нового президента в Бразилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы поздравляем народ Бразилии и ее государственные институты с проведением успешного первого тура выборов и поддерживаем свободное осуществление права выбирать следующего лидера. Мы разделяем уверенность Бразилии в том, что второй тур будет проведен в той же атмосфере мира и выполнения гражданского долга", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter.

По итогам обработки 97,45% протоколов электронных урн после состоявшегося 2 октября первого тура выборов в Бразилии экс-президент страны, лидер Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва набирает 47,95% голосов, а действующий глава государства Жаир Болсонару - 43,62%. Они выйдут во второй тур, который намечен на 30 октября.

В августе бразильская полиция провела обыски у предпринимателей, симпатизирующих Болсонару. Поводом послужило то, что ряд бизнесменов в личной переписке выступал в поддержку государственного переворота в случае победы на выборах Лулы да Силвы.

В мире,Энтони Блинкен,
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