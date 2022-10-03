Госсекретарь США прокомментировал выборы нового президента в Бразилии

"Мы поздравляем народ Бразилии и ее государственные институты с проведением успешного первого тура выборов и поддерживаем свободное осуществление права выбирать следующего лидера. Мы разделяем уверенность Бразилии в том, что второй тур будет проведен в той же атмосфере мира и выполнения гражданского долга", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter.