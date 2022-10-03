Госсекретарь США прокомментировал выборы нового президента в Бразилии

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Бразилию с проведением первого тура президентских выборов и выразил надежду на то, что второй тур голосования пройдет в мирной атмосфере.
"Мы поздравляем народ Бразилии и ее государственные институты с проведением успешного первого тура выборов и поддерживаем свободное осуществление права выбирать следующего лидера. Мы разделяем уверенность Бразилии в том, что второй тур будет проведен в той же атмосфере мира и выполнения гражданского долга", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter.
По итогам обработки 97,45% протоколов электронных урн после состоявшегося 2 октября первого тура выборов в Бразилии экс-президент страны, лидер Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва набирает 47,95% голосов, а действующий глава государства Жаир Болсонару - 43,62%. Они выйдут во второй тур, который намечен на 30 октября.
В августе бразильская полиция провела обыски у предпринимателей, симпатизирующих Болсонару. Поводом послужило то, что ряд бизнесменов в личной переписке выступал в поддержку государственного переворота в случае победы на выборах Лулы да Силвы.