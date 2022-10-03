Додик заявил о победе на президентских выборах

«Меня поддержали 274 977 человек, а мою конкурентку — 246 425 человек. Это нас убеждает, что такой результат и такой тренд абсолютно гарантирует (победу. — RT), и мы можем с серьёзностью говорить, что я победил на этих президентских выборах», — цитирует его ТАСС.