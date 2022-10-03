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18 минут назад

Додик заявил о победе на президентских выборах

RT на русском

Действующий лидер Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил о своей победе на выборах на пост президента Республики Сербской.

Додик заявил о победе на президентских выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня поддержали 274 977 человек, а мою конкурентку — 246 425 человек. Это нас убеждает, что такой результат и такой тренд абсолютно гарантирует (победу. — RT), и мы можем с серьёзностью говорить, что я победил на этих президентских выборах», — цитирует его ТАСС.

Как сообщали ранее в РИА Новости со ссылкой на ЦИК республики, на выборах функционировали 5,9 тыс. избирательных участков, более 20 из которых находятся в зданиях дипмиссий БиГ на территории других государств.

За ходом голосования следили более 60 тыс. аккредитованных наблюдателей.

В мире,Милорад Додик,ЦИК России,
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