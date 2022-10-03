В Британии задумали провести вотум недоверия Трасс

Неназванный член британского парламента собирается написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия ее лидеру Лиз Трасс, сообщает Bloomberg.

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Другой член британского парламента, имя которого также не раскрывается, заявил, что он так обеспокоен подходом Трасс, что будет писать письмо Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия ей в качестве лидера партии.

Согласно текущим правилам, премьер пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия. Как надеется член парламента, правила могут поменяться, если достаточное количество депутатов последуют его примеру и направят письма. Как отмечает агентство, достичь такого количества, которое бы вынудило Брейди действовать, непросто.

Ранее министр финансов Британии Квази Квартенг представил в парламенте «план поддержки» экономики. Он предполагает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий с 19% до 25%. После этого доходность пятилетних государственных облигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%. Это говорит о снижение спроса на долговые бумаги Британии. На этом фоне правительство Трасс столкнулось со шквалом критики. В британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании из-за нового плана по поддержке экономики.

2 октября Трасс заявила, что не собирается отступать. 3 октября Квартенг использует свою программную речь, чтобы сказать, что у правительства нет другого выбора, кроме как снизить налоги.