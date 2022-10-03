В Бразилии объявили промежуточные результаты выборов президента

Лула да Силва обогнал Жаира Болсонару и лидирует на выборах президента Бразилии после обработки 70% протоколов.

Фото: IMAGO Yuri Murakami Globallookpress IMAGO Yuri Murakami Globallookpress

Согласно последней информации, Силва набирает 45,74% голосов, в то время как доля сторонников Болсонару сократилась до 45,51%. Разрыв между кандидатами составляет около 600 тыс. голосов, передает ТАСС.

При этом ранее сообщалось, что действующий президент страны Болсонару набирает на выборах 48,21% голосов. Такие данные обнародовали после подсчета более 12% бюллетеней. Уточнялось, что его основного соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву поддержали 43,04% проголосовавших.

Подчеркивалось, что для победы в первом туре претенденту на пост президента Бразилии необходимо набрать свыше 50%. Второй тур выборов намечен на 30 октября.