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25 минут назад

Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Елена Прошина

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время интервью NBC не смог ответить на вопрос об ускоренном присоединении Украины к организации.

Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Вопрос об этом главе НАТО задал ведущий телеканала. Столтенберг заявил, что альянс придерживается политики открытых дверей и каждая страна, в том числе и Украина, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Генсекретарь отметил, что любое решение о членстве должно приниматься консенсусом.

30 сентября российский президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих территорий в состав РФ. Поле этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку об ускоренном вступлении в Североатлантический альянс. На этом фоне Столтенберг напомнил, что для принятия в объединение нового члена нужно согласие всех 30 стран. Генсек при этом подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что заявка Украины о вступлении в ускоренном режиме будет рассмотрена всеми членами НАТО.

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