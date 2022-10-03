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36 минут назад

Новая Зеландия захотела расширить санкции против России

Lenta.ru

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в эфире радио RNZ рассказала, что правительство хочет расширить санкции против России.

Новая Зеландия захотела расширить санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В каждом из разговоров с представителями правправительства Украины я ясно вижу, насколько важны для них санкции. Они видят в этом способ продолжать оказывать давление на Россию. Поэтому мы постоянно пересматриваем санкции, которые мы вводим в отношении лиц, которые могут иметь влияние, а также на товары и услуги, так что это то, на что мы особенно обращаем внимание в настоящее время», — заявила она.

По ее словам, власти страны обращают внимание на то, что экспортируется и импортируется, внимательно изучая возможности введения новых антироссийских ограничений.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что Европейский союз (ЕС) продолжит усиливать санкции против России. Также он сообщил, что 27 лидеров стран Евросоюза 7 октября на саммите обсудят дальнейшее оказание военной и финансовой помощи Украине.

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