Новая Зеландия захотела расширить санкции против России

«В каждом из разговоров с представителями правправительства Украины я ясно вижу, насколько важны для них санкции. Они видят в этом способ продолжать оказывать давление на Россию. Поэтому мы постоянно пересматриваем санкции, которые мы вводим в отношении лиц, которые могут иметь влияние, а также на товары и услуги, так что это то, на что мы особенно обращаем внимание в настоящее время», — заявила она.