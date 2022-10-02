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20 минут назад

Протестующие в Кишинёве разворачивают дополнительный палаточный лагерь

Говорит Москва

Он появится перед зданием администрации президента, заявил лидер партии «Шор» Илан Шор.

Протестующие в Кишиневе разворачивают палаточный лагерь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы разворачиваем дополнительный палаточный городок возле администрации президента, чтобы каждое утро он напоминал ей о наших требованиях. Долой Майю Санду», — цитирует его слова РИА Новости.

Шор призвал президента Молдавии признать, что она не справляется с управлением страной и уйти в отставку добровольно.

Ранее в Кишинёве начался очередной митинг оппозиции. Манифестанты собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября.

В мире,Илан Шор,
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