Протестующие в Кишиневе разворачивают палаточный лагерь

Он появится перед зданием администрации президента, заявил лидер партии «Шор» Илан Шор.
«Мы разворачиваем дополнительный палаточный городок возле администрации президента, чтобы каждое утро он напоминал ей о наших требованиях. Долой Майю Санду», — цитирует его слова РИА Новости.
Шор призвал президента Молдавии признать, что она не справляется с управлением страной и уйти в отставку добровольно.
Ранее в Кишинёве начался очередной митинг оппозиции. Манифестанты собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября.