Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана

По данным агентства, глава Украины заявил в видеообращении, что по состоянию на 12:30 (совпадает с московским) Лиман зачищен полностью. В свою очередь в Минобороны России заявили, что союзные силы вынуждены были выйти из Красного Лимана в связи с угрозой окружения.