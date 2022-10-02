В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
33 минуты назад

Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресение, 2 октября, сообщает ТАСС.

Зеленский заявил о «полной зачистке» Красного Лимана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, глава Украины заявил в видеообращении, что по состоянию на 12:30 (совпадает с московским) Лиман зачищен полностью. В свою очередь в Минобороны России заявили, что союзные силы вынуждены были выйти из Красного Лимана в связи с угрозой окружения.

Стали известны позиции российских военных после отхода из Красного Лимана

2 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что бойцы Вооруженных сил России и союзных сил обосновались в городе Кременная Луганской области после отхода из Красного Лимана.

В мире,Владимир Зеленский,Евгений Поддубный,Минобороны России,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители