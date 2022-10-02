Шеф Пентагона рассказал, как предостерегал Шойгу от использования ядерного оружия

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, как ранее предупреждал Министра обороны России Сергею Шойгу о необратимых последствиях ядерного удара.
Об этом Остин заявил в интервью телеканалу CNN.
"Вы слышали, что в нашем руководстве говорили, что мы в последнее время им [России] говорили [о ядерном оружии]. Я лично в последние дни с Шойгу не говорил, но говорил в прошлом. И я говорил именно об этой проблеме", - заявил Остин.
Остин также отметил, что в настоящее время у него нет оснований считать, что Россия действительно может применить ядерное оружие в обозримом будущем.
Ранее шеф Пентагона заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от решения всех членов альянса. 21 сентября президент России Владимир Путин предупредил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто "ведет ядерный шантаж против РФ".