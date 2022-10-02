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23 минуты назад

Шеф Пентагона Остин рассказал, как предостерегал Шойгу от использования Россией ядерного оружия

Газета.Ru

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, как ранее предупреждал Министра обороны России Сергею Шойгу о необратимых последствиях ядерного удара.

Шеф Пентагона рассказал, как предостерегал Шойгу от использования ядерного оружия
Фото: РИА «Новости»/Global Look PressРИА «Новости»/Global Look Press

Об этом Остин заявил в интервью телеканалу CNN.

"Вы слышали, что в нашем руководстве говорили, что мы в последнее время им [России] говорили [о ядерном оружии]. Я лично в последние дни с Шойгу не говорил, но говорил в прошлом. И я говорил именно об этой проблеме", - заявил Остин.

Остин также отметил, что в настоящее время у него нет оснований считать, что Россия действительно может применить ядерное оружие в обозримом будущем.

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Ранее шеф Пентагона заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от решения всех членов альянса. 21 сентября президент России Владимир Путин предупредил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто "ведет ядерный шантаж против РФ".

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