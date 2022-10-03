Президент Болгарии Румен Радев выступил за мирное урегулирование украинского кризиса, передает ТАСС. По информации агентства, политик не стал поддерживать полный текст декларации некоторых европейских стран, выступивших в пользу ускоренного вступления Украины в НАТО.
«Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами», — отметил Радев.
С точки зрения президента Болгарии, вступление Украины в НАТО не должно привести к вступлению альянса в конфликт.
Он также добавил, что в 2008 году страны-члены блока поддерживали возможное принятие Киева в объединение в будущем, но сейчас ситуация изменилась.
«Болгария является частью декларации встречи в верхах НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно присоединения Украины в будущем, но эта декларация была принята в совершенно иной среде безопасности», — подчеркнул Радев.
Ранее сообщалось, что более 80% украинцев поддерживают курс Киева на вступление в НАТО.