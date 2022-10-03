В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
24 минуты назад

Президент Болгарии отказался поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО

Газета.Ruиещё 21

Президент Болгарии Румен Радев выступил за мирное урегулирование украинского кризиса, передает ТАСС. По информации агентства, политик не стал поддерживать полный текст декларации некоторых европейских стран, выступивших в пользу ускоренного вступления Украины в НАТО.

«Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами», — отметил Радев.

С точки зрения президента Болгарии, вступление Украины в НАТО не должно привести к вступлению альянса в конфликт.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Он также добавил, что в 2008 году страны-члены блока поддерживали возможное принятие Киева в объединение в будущем, но сейчас ситуация изменилась.

«Болгария является частью декларации встречи в верхах НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно присоединения Украины в будущем, но эта декларация была принята в совершенно иной среде безопасности», — подчеркнул Радев.

Ранее сообщалось, что более 80% украинцев поддерживают курс Киева на вступление в НАТО.

В мире,Армия,Видео,Румен Радев,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители