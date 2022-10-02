Германия захотела собственного расследования по ЧП на «Северных потоках»

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман не исключил проведения Германией собственного расследования инцидентов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

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Он предположил, что на газопроводах было совершено преступление, речь также может идти об «антиконституционной диверсии, имеющей последствия для Германии».

Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование, указал Бушман.

«Цель [следственных мероприятий] заключалась бы в задержании преступников и проведении над ними суда в Германии», — сказал министр.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер рассказала, что Германия, Дания и Швеция создадут совместную следственную группу для выяснения обстоятельств произошедшего на трубопроводах. Она также выразила мнение, что имеющиеся данные говорят в пользу версии об «актах диверсии».