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39 минут назад

Власти ФРГ не исключили проведения собственного расследования по ЧП на «Северных потоках»

Газета.Ru

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман не исключил проведения Германией собственного расследования инцидентов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Германия захотела собственного расследования по ЧП на «Северных потоках»
Фото: ТАССТАСС

Он предположил, что на газопроводах было совершено преступление, речь также может идти об «антиконституционной диверсии, имеющей последствия для Германии».

Генпрокуратура может взять на себя уголовное преследование, указал Бушман.

«Цель [следственных мероприятий] заключалась бы в задержании преступников и проведении над ними суда в Германии», — сказал министр.

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Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер рассказала, что Германия, Дания и Швеция создадут совместную следственную группу для выяснения обстоятельств произошедшего на трубопроводах. Она также выразила мнение, что имеющиеся данные говорят в пользу версии об «актах диверсии».

27 сентября Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, произошедших в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию. В Службе внешней разведки РФ сообщили об имеющихся данных об организаторе и исполнителе «терактов» на газопроводах в Балтийском море.

В мире,Нэнси Фезер,СВР России,
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