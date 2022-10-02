В Китае назвали главного виновника затягивания конфликта на Украине

США продолжают разжигать конфликт на Украине при помощи поставок нового оружия Киеву и новых санкций против России . Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«К сожалению, поскольку США всегда вмешивались и успешно прерывали предыдущие мирные переговоры, продолжали разжигать огонь поставками нового оружия Киеву и новыми санкциями против России, в результате чего кризис дошел до этой стадии с необратимым ущербом для обеих сторон», — пишет газета, ссылаясь на своих экспертов.

«Чем раньше удастся возобновить переговоры, тем меньше потерь понесут обе стороны. Китай призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, <…> оставляя пространство для урегулирования [конфликта] путем дипломатических переговоров», — сказал Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее в Китае заявили, что президент Украины Владимир Зеленский ждет помощи НАТО для возвращения утраченных территорий. Президент США Джо Байден также пообещал Зеленскому помощь в «возврате земель». Он подписал закон, который предусматривает выделение около 12 млрд долларов новой помощи для Украины, пишет RT. Кроме того, по словам обозревателя Пабло Хофре Леаль, за военную помощь Запада Киев может заплатить своими территориями, сообщает телеканал 360.