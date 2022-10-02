Американский полковник назвал возможных виновников ЧП на «Северных потоках»

Американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Judjing Freedom, что атаку на трубопроводы системы "Северный поток" могли совершить США или Великобритания.

Он отметил, что нужно оценить, у каких стран есть возможность совершить подобную атаку.

"И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно", — отметил Макгрегор.

Полковник подчеркнул, что трубы "Северных потоков" очень прочные, потому для их разрушения необходимо использовать сотни килограммов тротила.

Что касается обвинений в адрес Москвы в возможной диверсии на трубопроводах, то такие предположения Макгрегор назвал абсурдными. Невыгодна эта ситуация, по мнению полковника, и Германии, которая заинтересована в поступлении газа из России.

В начале этой недели оператор трубопроводов сообщил о падении давления и утечке газа на трубах системы "Северный поток" в районе датского острова Борнхольм. Причины ЧП неизвестны. В качестве одной из версий рассматриваются диверсии.