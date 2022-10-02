В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
17 минут назад

В США спрогнозировали реакцию России на атаку на «Северные потоки»

Елена Прошина

Россия может принять жесткие меры против США, если выяснится, что они причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает обозреватель журнала National Review Антонио Райт, передает РИА Новости.

В США спрогнозировали реакцию РФ на атаку на «Северные потоки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он выразил уверенность, что Москва может открыть огонь по инфраструктуре США, если теория об их причастности к этому происшествию подтвердится. Райт подчеркнул, что самым серьезным последствием атаки на «Северные потоки» станет то, что Россия может начать относиться к Соединенным Штатам, как к вражескому государству.

Как пишет автор статьи, причастность Вашингтона к взрывам на российских газопроводах также может внести разлад в отношения США с союзниками. В первую очередь претензию выскажет Германия. Райт отмечает, что вне зависимости от того, было ли строительство «Северного потока — 2» плохим решением с точки зрения экономики или геополитики, ФРГ не простит США этого поступка.

Ранее сообщалось, что на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» обнаружили утечку топлива. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что нанесенный ущерб беспрецедентен и оценить сроки ремонта невозможно. Власти Германии не исключают, что причиной инцидента стали диверсии.

В мире,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители