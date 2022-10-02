В США спрогнозировали реакцию РФ на атаку на «Северные потоки»

Россия может принять жесткие меры против США, если выяснится, что они причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает обозреватель журнала National Review Антонио Райт, передает РИА Новости.

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Он выразил уверенность, что Москва может открыть огонь по инфраструктуре США, если теория об их причастности к этому происшествию подтвердится. Райт подчеркнул, что самым серьезным последствием атаки на «Северные потоки» станет то, что Россия может начать относиться к Соединенным Штатам, как к вражескому государству.

Как пишет автор статьи, причастность Вашингтона к взрывам на российских газопроводах также может внести разлад в отношения США с союзниками. В первую очередь претензию выскажет Германия. Райт отмечает, что вне зависимости от того, было ли строительство «Северного потока — 2» плохим решением с точки зрения экономики или геополитики, ФРГ не простит США этого поступка.