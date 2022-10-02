National Interest: Байден должен вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину

«Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, обеспечить ее безопасность и сохранить ее политическую и экономическую независимость», — пишет издание, ссылаясь на заместителя директора по национальным операциям Целевой группы по национальной и внутренней безопасности США Дэвида Т. Пайна. То есть, обеспечить возможность того, чтобы Россия и Украина как можно скорее договорились о прекращении огня.