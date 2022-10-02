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38 минут назад

National Interest: Байден должен вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину

Ura.Ru

Президент США Джо Байден должен в течении нескольких месяцев вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину. Об этом сообщает National Interest.

National Interest: Байден должен вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, обеспечить ее безопасность и сохранить ее политическую и экономическую независимость», — пишет издание, ссылаясь на заместителя директора по национальным операциям Целевой группы по национальной и внутренней безопасности США Дэвида Т. Пайна. То есть, обеспечить возможность того, чтобы Россия и Украина как можно скорее договорились о прекращении огня.

Кроме того, пишет журнал, администрация Байдена должна перестать вводить новые санкции в отношении РФ, а также оказывать финансовую и военную поддержку Украине. Это должно помочь наладить отношения с Россией в интересах национальной безопасности страны.

Ранее в Турции объяснили, почему США не выгоден мир на Украине. Это связано с продажей американского сжиженного природного газа (СПГ). В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Белый Дом данным предложением оказался обескуражен, сообщает RT. В свою очередь, пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что Украина не пытается возобновить переговоры с Россией, сообщает телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевой целью является защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",
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