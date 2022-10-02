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48 минут назад

Политолог Разумовский оценил вероятность государственного переворота после выборов в Бразилии

Газета.Ru

Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский считает, что вероятность государственного переворота после президентских выборов в Бразилии преувеличена на фоне слухов о планирующихся массовых протестов, сообщает РИА "Новости".

Политолог оценил вероятность государственного переворота после выборов в Бразилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это миф, который очень активно раскручивается противниками Болсонару еще с 2021 года, что (в случае победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы) будет переворот, что будет реализован сценарий штурма Капитолия (Дональдом) Трампом в случае, если Болсонару не примет результат. Здесь сейчас сложно что-то говорить. Наверное, дыма без огня не бывает", - пояснил Разумовский.

По словам политолога, нынешнего президента Бразилии не устраивает избирательная система.

"Это ведь тоже зависит еще и от того, как к этому отнесутся другие ключевые силы в стране, те же военные. Если они признают результаты как честные, совершить что-то будет очень сложно. Поэтому, наверное, сейчас это просто элемент предвыборной борьбы, вот эти инсинуации. Мы надеемся, что удастся избежать этих кризисов", - уточнил Разумовский.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал уйти из политики, если проиграет выборы.

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