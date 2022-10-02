Политолог оценил вероятность государственного переворота после выборов в Бразилии

"Это ведь тоже зависит еще и от того, как к этому отнесутся другие ключевые силы в стране, те же военные. Если они признают результаты как честные, совершить что-то будет очень сложно. Поэтому, наверное, сейчас это просто элемент предвыборной борьбы, вот эти инсинуации. Мы надеемся, что удастся избежать этих кризисов", - уточнил Разумовский.