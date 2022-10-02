Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России

Запад просчитался и оказался в ловушке из-за санкций, введенных против России. Такое заявление сделал бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Grayzone, передает РИА Новости.

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По его словам, Соединенные Штаты осознанно спровоцировали боевые действия на Украине, чтобы использовать этот конфликт как инструмент в борьбе с Россией. Жак Бо подчеркнул, что Украина на самом деле не волнует руководство США, их изначальная цель — спровоцировать Россию на военный конфликт и с помощью санкций разрушить ее экономику. Однако введенные ограничения не работают должным образом, поэтому план не удался, считает он.

Полковник пояснил, что Вашингтон посредством санкций планировал нанести Москве колоссальный ущерб, а боевые действия должны были закончится в очень короткий срок и привести к победе Украины. Однако США ошиблись, и Украина стала «жертвой просчета» своих союзников.

Жак Бо отметил, что Запад вводит против России новые санкции, но все они малоэффективны.