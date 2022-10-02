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13 минут назад

Times сообщила о «конфликте» Лиз Трасс и Карла III

Елена Прошина

Король Карл III и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не сошлись во мнениях по вопросу личного посещения конференции ООН по изменению климата COP27 в Египте. Об этом сообщает Times, передает РИА Новости.

Times сообщила о «конфликте» Лиз Трасс и Карла III
Фото: ТАССТАСС

Как пишет газета, Карл III крайне положительно относится к идее защиты окружающей среды, поэтому он хотел поехать на конференцию ООН по изменению климата COP27 и выступить там с речью. Однако премьер-министр Великобритании не одобрила эту идею.

Как говорится в публикации, Трасс во время личной аудиенции в Букингемском дворце убедила короля отказаться от посещения мероприятия. Отмечается, что она скорее всего тоже не поедет в Египет для участия в конференции.

Times полагает, что этот случай может усилить напряженность в отношениях между Карлом III и Трасс. Источник издания на Даунинг-стрит рассказал, что их разговор по этому вопросу прошел в радушной атмосфере и не обернулся скандалом. Кроме того, он намекнул, что Карл III, хоть и не будет присутствовать на конференции физически, может найти способ выступить там с речью.

Другой источник Times заявил, что король все же расстроен тем, что не сможет посетить мероприятие.

Ранее газета The Guardian предположила, что новый премьер-министр Лиз Трасс может превратить Великобританию в «одинокую страну без друзей».

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