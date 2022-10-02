Замороженные из-за санкций США активы Ирана освободят

Миллиарды долларов активов Ирана, замороженных из-за санкций США, в скором времени будут освобождены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское издание Nournews.

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Кроме того, по данным издания, в последние недели региональное государство выступило посредником в переговорах по обмену иранских и американских заключенных