Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на митинге-концерте на Красной площади обратился к Западу и заявил, что Россия готова сражаться до самого конца. Об этом пишет газета New York Times, передает РИА Новости.

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Как сообщает издание, Владимир Путин ужесточил свою риторику в отношении западных стран. В публикации предположили, что Путин решил продемонстрировать Западу свою решимость: он продолжит сражаться, игнорируя давление антироссийских санкций и поставки вооружений на Украину.

Авторы статьи подчеркнули, что президент России также показал готовность взять на себя лидерство в глобальном движении против гегемонии Соединенных Штатов. Путин считает, что намерения Запада, который «колонизировал другие государства и вел войны ради экономической выгоды», за все эти годы так и не изменились, пишет New York Times.