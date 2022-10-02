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1 час назад

В США предположили, что Путин хотел сказать Западу на Красной площади

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на митинге-концерте на Красной площади обратился к Западу и заявил, что Россия готова сражаться до самого конца. Об этом пишет газета New York Times, передает РИА Новости.

В США предположили, что Путин хотел сказать Западу на Красной площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание, Владимир Путин ужесточил свою риторику в отношении западных стран. В публикации предположили, что Путин решил продемонстрировать Западу свою решимость: он продолжит сражаться, игнорируя давление антироссийских санкций и поставки вооружений на Украину.

Авторы статьи подчеркнули, что президент России также показал готовность взять на себя лидерство в глобальном движении против гегемонии Соединенных Штатов. Путин считает, что намерения Запада, который «колонизировал другие государства и вел войны ради экономической выгоды», за все эти годы так и не изменились, пишет New York Times.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он заявил, что день подписания договоров можно считать историческим и добавил, что Москва дала этим регионам право выбора, который они и сделали.

В мире,Владимир Путин,
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