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32 минуты назад

В ФРГ раскритиковали призыв экс-посла Украины поставить танки Киеву

Елена Прошина

Немецкая газета Die Welt опубликовала слова бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельников, который призвал руководство ФРГ отправить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Читатели издания негативно отреагировали на его предложение. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на публикацию Die Welt.

В ФРГ раскритиковали призыв экс-посла Украины поставить танки Киеву
Фото: ТАССТАСС

Пользователь с ником Saager Matthias написал, что Мельников будто бы желает «отправить своих соотечественников в топку».

Читатель Basti указал, что руководство Германии обязано защищать немецкий народ, а не вовлекать его в «разрушительные конфликты». Он также выразил негодование тем фактом, что слова экс-посла Украины продолжают транслировать СМИ.

Пользователь Perle считает, что в нынешних обстоятельствах как никогда необходима дипломатия, которая позволит снизить уровень эскалации конфликта. Читатель подчеркнул, что СМИ не должны разносить «словесные провокации».

Ранее депутат бундестага, член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт заявила, что западным странам позорно не иметь четкого плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, ни поставки вооружения Киеву, ни введенные против России санкции, ни какие-либо другие меры, предпринятые Западом, не обеспечили преимущество армии Украины.

В мире,Сара Вагенкнехт,Бундестаг,
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