Немецкая газета Die Welt опубликовала слова бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельников, который призвал руководство ФРГ отправить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Читатели издания негативно отреагировали на его предложение. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на публикацию Die Welt.

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Пользователь с ником Saager Matthias написал, что Мельников будто бы желает «отправить своих соотечественников в топку».

Читатель Basti указал, что руководство Германии обязано защищать немецкий народ, а не вовлекать его в «разрушительные конфликты». Он также выразил негодование тем фактом, что слова экс-посла Украины продолжают транслировать СМИ.

Пользователь Perle считает, что в нынешних обстоятельствах как никогда необходима дипломатия, которая позволит снизить уровень эскалации конфликта. Читатель подчеркнул, что СМИ не должны разносить «словесные провокации».