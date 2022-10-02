Австралия расширила список санкций против России

встралия расширила санкционный список в отношении России. Новые рестрикции включают в себя целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, опубликованном на сайте ведомства.

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В документе отмечается, что эти меры представляют собой «усиление решительного протеста Австралии». Подчеркивается, что Канберра намерена «координировать» действия в этом направлении «со своим партнерами»

При этом в заявлении на сайте австралийского МИД список россиян, попавших под новые санкции, не приводится.