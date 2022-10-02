Франция осудила нападение на свое посольство в Буркина-Фасо

Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на здание французского посольства в Буркина-Фасо и призвало обеспечить безопасность дипломатов. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что любое нападение на дипломатическую собственность Франции неприемлемо. В МИД добавили, что французская сторона призывает все заинтересованные стороны обеспечить безопасность их дипломатов в соответствии с международными конвенциями. Ранее во французском МИД заявляли, что Франция не укрывает на своей военной базе президента Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамибу и не вмешивается в дела страны. Накануне возглавляемые капитаном Ибраимом Траоре военные совершили государственный переворот в республике Буркина-Фасо.