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34 минуты назад

МИД Франции осудил нападение на французское посольство в Буркина-Фасо

Газета.Ruиещё 2

Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на здание французского посольства в Буркина-Фасо и призвало обеспечить безопасность дипломатов. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Франция осудила нападение на свое посольство в Буркина-Фасо
Фото: Anne Mimault/ReutersAnne Mimault/Reuters

"Мы самым решительным образом осуждаем насилие в отношении наших дипломатических представительств в Буркина-Фасо", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что любое нападение на дипломатическую собственность Франции неприемлемо. В МИД добавили, что французская сторона призывает все заинтересованные стороны обеспечить безопасность их дипломатов в соответствии с международными конвенциями. Ранее во французском МИД заявляли, что Франция не укрывает на своей военной базе президента Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамибу и не вмешивается в дела страны. Накануне возглавляемые капитаном Ибраимом Траоре военные совершили государственный переворот в республике Буркина-Фасо.

Группа путчистов объявила о смещении с поста главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы.

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