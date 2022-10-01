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57 минут назад

South Front: на Западе признали, что новые регионы войдут в состав РФ

Ura.Ru

Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области скоро станут неотъемлемой частью России. Об этом пишет интернет-издание South Front.

South Front: на Западе признали, что новые регионы войдут в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дальнейшие санкции и поощрение Украины к продолжению нападений на новые регионы России не приведут к изменению реальности на местах — Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон скоро станут неотъемлемой частью Российской Федерации. Поскольку некоторые из этих регионов все еще находятся под украинской оккупацией, теперь кажется, что у Москвы есть четкий конец своей военной операции на Украине, полное освобождение этих территорий от Украины», — сообщает South Front.

В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступят в состав РФ уже с 30 сентября.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Он уточнил, что заявление об этом уже подписано. По мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас не лучшее время для того, чтобы принимать Украину в альянс.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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