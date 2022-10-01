«Дальнейшие санкции и поощрение Украины к продолжению нападений на новые регионы России не приведут к изменению реальности на местах — Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон скоро станут неотъемлемой частью Российской Федерации. Поскольку некоторые из этих регионов все еще находятся под украинской оккупацией, теперь кажется, что у Москвы есть четкий конец своей военной операции на Украине, полное освобождение этих территорий от Украины», — сообщает South Front.