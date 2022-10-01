Власти Германии пригрозили немцам последствиями из-за отказа экономить газ

Высокий уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами грозит дефицитом голубого топлива предстоящей зимой, пострадает вся немецкая промышленность, заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью Frankfurter Allgemeine.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Мюллера, немецкие потребители используют на 15 % больше топлива, чем в прошлом году.

«Вне зависимости от того, ждет нас теплая или холодная зима, нам нужна экономия минимум в 20 процентов. Пока мы далеки от этой цифры», – цитирует РИА «Новости».

Он предупредил, что если частные домохозяйства не будут экономнее, то пострадает вся немецкая промышленность. Миллер также добавил, что кусающиеся цены приводят к значительному сокращению производства. Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но всего этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо.

Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.