Президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь Североатлантический альянс в военный конфликт с Россией.
Об этом сообщает китайская газета Global Times.
«[Президент Украины Владимир]Зеленский отчаянно хотел членства в НАТО, поскольку он [Зеленский] хочет заставить все НАТО присоединиться <…> и помочь Украине вернуть то, что она потеряла», — пишет Global Times.
Ранее стало известно о том, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Однако в Белом доме заявили, что сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в альянс.