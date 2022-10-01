Global Times: Зеленский пытается вовлечь НАТО в военный конфликт с Россией

«[Президент Украины Владимир]Зеленский отчаянно хотел членства в НАТО, поскольку он [Зеленский] хочет заставить все НАТО присоединиться <…> и помочь Украине вернуть то, что она потеряла», — пишет Global Times.

Ранее стало известно о том, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Однако в Белом доме заявили, что сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в альянс.