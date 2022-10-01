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26 минут назад

Global Times: Зеленский пытается вовлечь НАТО в военный конфликт с РФ

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь Североатлантический альянс в военный конфликт с Россией.

Global Times: Зеленский пытается вовлечь НАТО в военный конфликт с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«[Президент Украины Владимир]Зеленский отчаянно хотел членства в НАТО, поскольку он [Зеленский] хочет заставить все НАТО присоединиться <…> и помочь Украине вернуть то, что она потеряла», — пишет Global Times.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Ранее стало известно о том, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Однако в Белом доме заявили, что сейчас не лучшее время для того, чтобы Украина вступила в альянс.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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