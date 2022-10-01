Британцев возмутили угрозы Трасс в адрес Путина

«Вы не озвучиваете мнение большинства и уж точно не представляете мои интересы. Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности. < ...> С меня хватит!», –написал один из комментаторов.