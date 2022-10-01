Стало известно о работающих в стиле «Моссада» спецслужбах Украины

В силовых структурах Украины уже работают засекреченные сотрудники спецслужб в стиле израильской разведки «Моссад». Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов, передает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба Офиса президента Украины Пресс-служба Офиса президента Украины

При этом никаких деталей он раскрывать не стал, добавив лишь, что ранее сам занимал подобный пост. Буданов также выразил надежду, что такие специалисты «не будут использованы политическим руководством страны».

Израильский «Моссад» проводит различные контртеррористические операции, занимается разведкой. При этом деятельность службы не регулируется на законодательном уровне, ее численность также не разглашается.