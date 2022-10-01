Newsweek: В США растет недовольство политикой Байдена по Украине

Рядовые американцы всё сильнее устают от милитаристского подхода Джо Байдена к украинскому кризису. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра Data for Progress, передает Newsweek.
Исследование показало, что 57% респондентов решительно или частично поддерживают дипломатические переговоры США, «даже если это означает, что Украине придется идти на компромиссы с Россией». Категорически против этого выступают 32% американцев.
Еще 49% опрошенных сказали, что администрации Байдена надо действовать более дипломатично, и не отказываться от переговоров.
«Мы нашли довольно сильную общественную поддержку идеи совмещения нашей помощи Украине с дипломатическим или переговорным направлением», — сказал один из аналитиков, Маркус Стэнли.
При этом он отметил, что ситуация разнится в зависимости от региона. Например, в Вашингтоне (округ Колумбия), «было бы сочтено почти радикальной точкой зрения сказать, что мы вообще должны вести переговоры с Россией».
«Мы не разговариваем с Россией и, похоже, не стремимся к урегулированию. Похоже, мы полностью сосредоточены на борьбе только на поле боя», - подытожил Стэнли.
Ранее китайское СМИ написало, что Европа стала «куском мяса на разделочной доске США» и это может стать катастрофой для всего мир.