Европа стала «куском мяса на разделочной доске США» и это может стать катастрофой для всего мирового сообщества. Так полагает китайское издание Global Times.

«Многие европейцы считали, что это они совместно с американцами выступают против русских. Но реальность доказала их неправоту: Европа также является куском мяса на разделочной доске Вашингтона», - отмечает газета.

Зависимость Старого света от Вашингтона возросла до такой степени, что ему приходится «плясать под дудку США» относительно России.

Издание отмечает, что стратегическая автономия Европы и контроль над ее экономикой были «существенно подорваны украинским кризисом и манипуляциями США».

При этом США извлекли огромную выгоду из нынешнего кризиса в Европе почти во всех аспектах. Чем хаотичнее будет ситуация в России и на Украине, тем больше разбогатеют американцы.

По наущению Вашингтона, ЕС сделал своей главной задачей борьбу с так называемой российской угрозой и возможными побочными эффектами российско-украинского конфликта, даже если это означает отказ от значительного числа экономических интересов.

«Нынешняя ситуация в Европе усложнила достижение цели стратегической автономии. Это катастрофично для Европы и всего мира, так как может привести к жесткому дисбалансу всей геополитической ситуации и помешать нормализации ситуации», - заключает Global Times.