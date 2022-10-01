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3 минуты назад

Global Times: Европа стала «куском мяса на разделочной доске США»

Майк Габриелян

Европа стала «куском мяса на разделочной доске США» и это может стать катастрофой для всего мирового сообщества. Так полагает китайское издание Global Times.

Global Times: Европа стала «куском мяса на разделочной доске США»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Многие европейцы считали, что это они совместно с американцами выступают против русских. Но реальность доказала их неправоту: Европа также является куском мяса на разделочной доске Вашингтона», - отмечает газета.

Зависимость Старого света от Вашингтона возросла до такой степени, что ему приходится «плясать под дудку США» относительно России.

В Китае предрекли начало примирения России и Евросоюза

Издание отмечает, что стратегическая автономия Европы и контроль над ее экономикой были «существенно подорваны украинским кризисом и манипуляциями США».

При этом США извлекли огромную выгоду из нынешнего кризиса в Европе почти во всех аспектах. Чем хаотичнее будет ситуация в России и на Украине, тем больше разбогатеют американцы.

По наущению Вашингтона, ЕС сделал своей главной задачей борьбу с так называемой российской угрозой и возможными побочными эффектами российско-украинского конфликта, даже если это означает отказ от значительного числа экономических интересов.

«Нынешняя ситуация в Европе усложнила достижение цели стратегической автономии. Это катастрофично для Европы и всего мира, так как может привести к жесткому дисбалансу всей геополитической ситуации и помешать нормализации ситуации», - заключает Global Times.

В среду в ответ на результаты референдумов председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает восьмой раунд санкций против России, включая ограничение цен на российскую нефть.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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