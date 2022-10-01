Боррель заявил о невозможности завершить конфликт России и Украины

В ЕС заявили, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей делает «практически невозможным» завершение конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.
С соответствующим заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Никто не признает аннексию этих территорий», — сказал Боррель.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС окончательно потерял автономию и полностью зависит от США. https://news.rambler.ru/politics/49434228/