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50 минут назад

Боррель заявил о невозможности завершить конфликт России и Украины

Майк Габриелян

В ЕС заявили, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей делает «практически невозможным» завершение конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель заявил о невозможности завершить конфликт России и Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С соответствующим заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель отреагировал на речь Путина о присоединении новых регионов к России

«Никто не признает аннексию этих территорий», — сказал Боррель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС окончательно потерял автономию и полностью зависит от США. https://news.rambler.ru/politics/49434228/

В мире,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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