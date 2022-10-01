Швеция заверила, что виновных в диверсиях на "Северных потоках" можно найти

Ответственные за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть обнаружены, полагают в прокуратуре Швеции. Об этом пишет газета Expressen.
Прокурор Матс Юнгквист пояснил, что в силу различных факторов, за районом Балтийского моря, где произошли взрывы, ведется постоянное наблюдение. Соответственно, «есть хорошие возможности расследовать это [происшествие]».
Юрист отметил, что делом занимается полиция безопасности СЕПО. При этом он подчеркнул, что у прокурорской палаты есть особые возможности и дополнительные контакты.
Вопрос о наличии снимков или видео поврежденных участков трубопроводов он оставил без комментариев, уточняет издание. Вместе с тем, прокурор пообещал сообщить о ходе и итогах находящегося в активной фазе расследования.