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59 минут назад

Швеция заверила, что виновных в диверсиях на "Северных потоках" можно найти

Илья Родин

Ответственные за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть обнаружены, полагают в прокуратуре Швеции. Об этом пишет газета Expressen.

Швеция заверила, что виновных в диверсиях на "Северных потоках" можно найти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прокурор Матс Юнгквист пояснил, что в силу различных факторов, за районом Балтийского моря, где произошли взрывы, ведется постоянное наблюдение. Соответственно, «есть хорошие возможности расследовать это [происшествие]».

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Юрист отметил, что делом занимается полиция безопасности СЕПО. При этом он подчеркнул, что у прокурорской палаты есть особые возможности и дополнительные контакты.

Вопрос о наличии снимков или видео поврежденных участков трубопроводов он оставил без комментариев, уточняет издание. Вместе с тем, прокурор пообещал сообщить о ходе и итогах находящегося в активной фазе расследования.

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