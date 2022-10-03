В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
43 минуты назад

Tribune: Франция планирует поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion

Газета.Ruиещё 4

Франция планирует поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion. Об этом сообщает Tribune со ссылкой на осведомленные источники.

Франция планирует поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, контракт между французским производителем Arquus, принадлежащим шведской группе Volvo, и минобороны Франции находится в работе. Договор пока не заключен, однако поставка Украине 20 бронеавтомобилей Bastion может быть выполнена в кратчайшие сроки.

Отмечается, что Bastion способен перевозить до 10 человек. Уточняется, что Киеву планируется отправить боевую модель, на которой будет возможность установить пулемет калибра 12,7 мм.

1 октября газета Le Monde писала, что Франция готовится поставить Украине от шести до двенадцати самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые изначально предназначались Дании. Отмечалось, что не все САУ соответствуют спецификациям, обозначенным ранее Копенгагеном, а Киев, в свою очередь, готов использовать вооружения в их нынешнем состоянии.

Ранее сообщалось, что Франция до конца 2022 года собирается начать пятинедельный курс подготовки солдат Вооруженных сил Украины в Польше.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители