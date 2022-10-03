Франция планирует поставить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion. Об этом сообщает Tribune со ссылкой на осведомленные источники.

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По данным издания, контракт между французским производителем Arquus, принадлежащим шведской группе Volvo, и минобороны Франции находится в работе. Договор пока не заключен, однако поставка Украине 20 бронеавтомобилей Bastion может быть выполнена в кратчайшие сроки.

Отмечается, что Bastion способен перевозить до 10 человек. Уточняется, что Киеву планируется отправить боевую модель, на которой будет возможность установить пулемет калибра 12,7 мм.

1 октября газета Le Monde писала, что Франция готовится поставить Украине от шести до двенадцати самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые изначально предназначались Дании. Отмечалось, что не все САУ соответствуют спецификациям, обозначенным ранее Копенгагеном, а Киев, в свою очередь, готов использовать вооружения в их нынешнем состоянии.