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27 минут назад

Политолог рассказал, почему Украину не принимают в НАТО

Илья Родин

Вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящее время представляется несвоевременным многим членам альянса, пояснил в интервью «Ленте.ру» директор ИСИиП РУДН Дмитрий Егорченков.

Политолог рассказал, почему Украину не принимают в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политолог подчеркнул, что США и их европейских союзники по НАТО отчетливо понимают, что Киев подал заявку на вступление с целью вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией.

Вместе с тем, Штаты и их партнеры готовы оказывать Украине финансовую помощь, поставлять вооружения и военную технику. Но они не желают участвовать в полномасштабном военном противостоянии с Москвой.

По мнению эксперта, страны Балтии и Польша выступят за вступление Украины в альянс. США, Турция, Германия и другие державы проявят осторожность, либо будут заявлять о нецелесообразности такого решения.

В мире,Армия,Дмитрий Егорченков,РУДН,НАТО,
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