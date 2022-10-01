Политолог рассказал, почему Украину не принимают в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящее время представляется несвоевременным многим членам альянса, пояснил в интервью «Ленте.ру» директор ИСИиП РУДН Дмитрий Егорченков.

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Политолог подчеркнул, что США и их европейских союзники по НАТО отчетливо понимают, что Киев подал заявку на вступление с целью вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией.

Вместе с тем, Штаты и их партнеры готовы оказывать Украине финансовую помощь, поставлять вооружения и военную технику. Но они не желают участвовать в полномасштабном военном противостоянии с Москвой.