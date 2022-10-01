Политолог рассказал, почему Украину не принимают в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящее время представляется несвоевременным многим членам альянса, пояснил в интервью «Ленте.ру» директор ИСИиП РУДН Дмитрий Егорченков.
Политолог подчеркнул, что США и их европейских союзники по НАТО отчетливо понимают, что Киев подал заявку на вступление с целью вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией.
Вместе с тем, Штаты и их партнеры готовы оказывать Украине финансовую помощь, поставлять вооружения и военную технику. Но они не желают участвовать в полномасштабном военном противостоянии с Москвой.
По мнению эксперта, страны Балтии и Польша выступят за вступление Украины в альянс. США, Турция, Германия и другие державы проявят осторожность, либо будут заявлять о нецелесообразности такого решения.